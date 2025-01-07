“هنقطع على بعض”.. تامر حسني يوجه رسالة لـ طليقته بسمة بوسيل

وجه الفنان تامر حسني رسالة إلى طليقته بسمة بوسيل، بعد كشفها عن موعد طرح أحدث أعمالها الغنائية.

وكتب تامر حسني عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «ماشي يا بسوم نازلة في نفس اليوم معايا إحنا هنقطع على بعض كده، بهزر معاكي ربنا يكرمك وأغنيتك تكسر الدنيا وتبقى أنجح من أغنيتي كمان، والله والله من قلبي».

ومؤخرًا نشرت الفنانة بسمة بوسيل عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام». برومو أحدث أعمالها الغنائية، استعدادًا لطرحها خلال الأيام المقبلة.

بسمة بوسيل عن أحدث أغانيها: تعبر عن صرخة أنثى

وعلقت بوسيل على البرومو قائلة: «صباح الجمال، صحيت مبسوطة الحمد لله فحبيت انكد عليكم بأغنيتي الجديدة اللي هتنزل يوم 15 يناير».

وتابعت: «أغنية كلاسيكية راقية جدا تحسوا كده إنها بتعبر عن صرخة أنثى، »لأ ثواني«هتبقى ان شاء الله رائعة من روائع الزمن المهبب اللي احنا فيه ده».

وأضافت: «يارب السنة دي ميبقاش فيها أي عذاب، تحديدا كل البلاد العربية يارب مانشوفش أحزان تاني».

بوابة الأهرام