بالصور.. أمير المدينة المنورة يدشّن مشروع زراعة أشجار العود والصندل

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، مشروع زراعة أشجار العود والصندل في المنطقة، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان المهندس ظافر بن عايض الفهاد.

وأعرب سمو الأمير سلمان بن سلطان، عن دعمه وتقديره للمشروع الذي يُمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة البيئية وتنويع الغطاء النباتي في منطقة المدينة المنورة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وخلال اللقاء، اطّلع سموه على عرض مرئي عن أعمال وإنجازات وشراكات الهيئة ودورها في دراسة وتطوير الأصناف المتنوعة من الأشجار ذات الأهمية الاقتصادية العالية مثل البن والصندل، ومساهمتها الفاعلة في مبادرة السعودية الخضراء.

يُذكر أن المشروع يهدف إلى زراعة أنواع متميزة من الأشجار ذات القيمة البيئية والاقتصادية، إضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على التنوع البيئي على مستوى منطقة المدينة المنورة.

جريدة الرياض