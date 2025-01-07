موهبة في الدوري الإسباني تُشعل الصراع بين الهلال وأرسنال

أكدت صحيفة “fichajes” الإسبانية أن اللاعب الشاب في فريق لاس بالماس، ألبرتو موليرو، لديه اهتمام من ناديي الهلال وأرسنال للظفر بخدماته خلال نافذة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووضعت الصحيفة اسم موليرو ضمن لائحة مُكونة من 15لاعبًا، يمكنها إضفاء النشاط على سوق التعاقدات هذا الشتاء، وجاء التقرير بعنوان: “الجواهر الـ 15 التي يمكنها إضفاء الحيوية على السوق الشتوي”.

وأوضح التقرير: “موليرو هو ثاني أفضل مراوغ في الدوري الإسباني هذا الموسم. اللاعب لديه حاليًا اهتمام من أرسنال والهلال. وجهتان مختلفتان تمامًا للاعب خط الوسط المهاجم، الذي يمكنه مغادرة فريقه “الكناري” قريبًا”.

وكان الهلال قريبًا من ضم موليرو الصيف الماضي، لكن صاحب الـ 21 عامًا تمسك في نهاية المطاف بالبقاء مع لاس بالماس، وجاءت الرغبة الهلالية في الظفربخدمات اللاعب؛ للاستفادة من لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي تمنح فرق دوري روشن الحق في قيد اثنين من اللاعبين الأجانب تحت 21 عامًا.

ويستطيع موليرو اللعب كجناح أيمن وأيسر، أو كلاعب وسط مهاجم، ويملك في رصيده 7 مباريات دولية مع المنتخب الإسباني تحت 21 عامًا، وتبلغ القيمة السوقية الحالية للاعب 25 مليون يورو، استنادًا إلى بيانات موقع “ترانسفير ماركت”.

وخلال الموسم الحالي، لعب موليرو 18 مباراة عبر كل المسابقات، واستطاع هز الشباك 4 مرات، وبشكل عام، شارك اللاعب في 129 لقاء بجميع البطولات، وأحرز 11 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة.

جريدة الرياض