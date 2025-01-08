نيمار: أتفق مع رونالدو!

تحدث النجم البرازيلي نيمار جونيور مهاجم الهلال عن أمور عديدة تخص مستقبله وأجواء اللعب في الدوري السعودي. وقال نيمار في مقابلة مع قناة CNN الثلاثاء: “أتفق مع كريستيانو رونالدو، فالدوري السعودي حاليا أفضل من الدوري الفرنسي، ومستوى البطولة هنا في ارتفاع مستمر، وتضم لاعبين أفضل”.واستدرك “لكن الدوري الفرنسي له نقاط قوة، فهي مسابقة عالية المستوى وأعرفها جيدا”.وبشأن خطوته المقبلة وإمكانية اللعب مع زميليه السابقين لويس سواريز وليونيل ميسي وإحياء الثلاثي الهجومي MSN الذي اجتمع في برشلونة، قال النجم البرازيلي “سيكون لم الشمل أمرا مذهلا”.

وواصل نجم الهلال السعودي “إنهم أصدقائي، ونحن في تواصل مستمر”.

وألمح نيمار “أنا سعيد في الهلال، ولكن لا أحد يعرف ما سيحدث في المستقبل”.

وقال أيضا “لقد أدهشني ما رأيته في السعودية، الأمور هنا إيجابية للغاية على مستوى الجماهير والثقافة والملاعب والمدينة، كل شيء في تطور”.وأكد نيمار جونيور أنه يتطلع للمشاركة في كأس العالم 2026.

وأتم تصريحاته: “سأبذل قصارى جهدي لتحقيق بطولة مع البرازيل، وأتطلع للمشاركة في كأس العالم، وأثق في فريقنا”.

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