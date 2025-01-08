لجين عمران تستعرض مجوهراتها الفخمة من bvlgari

تألقت الإعلامية لجين عمران، سفيرة علامة بولغري BVLGARI، في أحدث إطلالة لها هذا العام بمجموعة ساحرة من المجوهرات الماسية الراقية التي تحمل بصمة الدار الإيطالية العريقة.

اختارت لجين قطعًا مميزة من مجموعة “بولغري توبوغاس” Bulgari Tubogas المصنوعة من الذهب الأبيض، والتي تتميز بتصاميمها الضخمة ومرونتها الفريدة، إلى جانب تقنية “توبوغاس” الحصرية التي تجمع بين الأسلوب العصري والكلاسيكي. وتزدان هذه التصاميم بأناقة الذهب الأبيض المتلألئ بحبيبات الماس.

أظهرت لجين براعتها في تنسيق القطع الماسية التي تعكس بريق الطبيعة الإيطالية وتزدان بزخارف بولغري الرمزية المستوحاة من الأفعى. تألقت بقلادة مرنة وفريدة من نوعها تلتف بأناقة حول العنق، وزينتها تفاصيل “توبوغاس” المميزة في مركزها. كما أضفت لمسة من الفخامة بطوق أنيق من الذهب الأبيض المرصع بمسامير ماسية تضفي عليه طابعًا حادًا ومتألقًا.

وارتدت أيضاً أساور بيضاء من المجموعة نفسها بتصاميم مختلفة التفّت على معصمها وأضافت لمسة من الجمال الى القفّازات السوداء التي ترتديها.

يُذكر أن تصاميم Tubogas المتميزة تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، وأعادت Bulgari إحيائها من جديد بتصاميم أنيقة وجريئة تحافظ على تراث الدار بأشكال هندسية متنوعة تلتف حول العنق والمعصم والأصابع، وبأحجار الألماس المرصوفة تضفي أناقة استثنائية ولمسة جمالية لا تنسى.

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