ثقافة وفنون

لجين عمران تستعرض مجوهراتها الفخمة من bvlgari

2025/01/08
373380 لجين عمران مصدر إلهام للقراءة والثقافة 950x0 2

تألقت الإعلامية لجين عمران، سفيرة علامة بولغري BVLGARI، في أحدث إطلالة لها هذا العام بمجموعة ساحرة من المجوهرات الماسية الراقية التي تحمل بصمة الدار الإيطالية العريقة.

اختارت لجين قطعًا مميزة من مجموعة “بولغري توبوغاس” Bulgari Tubogas المصنوعة من الذهب الأبيض، والتي تتميز بتصاميمها الضخمة ومرونتها الفريدة، إلى جانب تقنية “توبوغاس” الحصرية التي تجمع بين الأسلوب العصري والكلاسيكي. وتزدان هذه التصاميم بأناقة الذهب الأبيض المتلألئ بحبيبات الماس.

أظهرت لجين براعتها في تنسيق القطع الماسية التي تعكس بريق الطبيعة الإيطالية وتزدان بزخارف بولغري الرمزية المستوحاة من الأفعى. تألقت بقلادة مرنة وفريدة من نوعها تلتف بأناقة حول العنق، وزينتها تفاصيل “توبوغاس” المميزة في مركزها. كما أضفت لمسة من الفخامة بطوق أنيق من الذهب الأبيض المرصع بمسامير ماسية تضفي عليه طابعًا حادًا ومتألقًا.

وارتدت أيضاً أساور بيضاء من المجموعة نفسها بتصاميم مختلفة التفّت على معصمها وأضافت لمسة من الجمال الى القفّازات السوداء التي ترتديها.

يُذكر أن تصاميم Tubogas المتميزة تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، وأعادت Bulgari إحيائها من جديد بتصاميم أنيقة وجريئة تحافظ على تراث الدار بأشكال هندسية متنوعة تلتف حول العنق والمعصم والأصابع، وبأحجار الألماس المرصوفة تضفي أناقة استثنائية ولمسة جمالية لا تنسى.

Snapinsta app 472487143 1343853170390233 3816734348892553842 n 1080 159067

1000052891 458582 c0f6e01530989724219017325d4fd223

مجلة لها

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/01/08