آسيوي يكشف أسرار زوجته ويُشهّر بها بسبب خلافات شخصية

قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام رجل من جنسية دولة أجنبية بسداد 20 ألف درهم تعويضاً لزوجته بعد إدانته جزائياً بتهم الاعتداء على حرمة حياتها الخاصة والعائلية، والتشهير بها.

وتفصيلاً، أقامت امرأة آسيوية دعوى أمام المحكمة المدنية الابتدائية في دبي، طلبت فيها بإلزام زوجها بدفع 50 ألف درهم تعويضاً عن أضرار مادية وأدبية ومعنوية تعرّضت لها بعد فضحه أسرارها الخاصة والعائلية، والتشهير بها لدى جهة عملها والإساءة إليها عند زملائها.

وانتهت المحكمة إلى أنها تقدر تعويضاً جابراً للأضرار الأدبية التي تعرّضت لها المدعية بمبلغ 20 ألف درهم وفائدة قانونية 5% حتى تمام السداد، إضافة إلى رسوم ومصروفات المحاماة.

صحيفة الإمارات اليوم