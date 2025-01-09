سفينتان من قطر وتركيا لحل أزمة الكهرباء في سوريا

أعلن خالد أبو دي، مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا، أن بلاده ستستقبل قريبًا سفينتين لتوليد الكهرباء قادمتين من تركيا وقطر، بهدف تعزيز إمدادات الطاقة التي تعاني من محدودية شديدة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلًا عن أبو دي أن “السفينتين ستوفران قدرة إنتاجية تصل إلى 800 ميغاواط، وهو ما يعادل نصف الطاقة المنتجة حاليًا في سوريا، مما سيؤدي إلى زيادة حصة المواطن من الكهرباء بنسبة تقارب 50%.”

وأضاف أبو دي، وفقًا لتصريحات نقلتها الجزيرة، أن الأضرار التي طالت محطات التوليد والتحويل وخطوط الربط الكهربائي خلال الحقبة الماضية كانت ضخمة جدًا، مشيرًا إلى الجهود المستمرة لإعادة تأهيل محطات التوليد وخطوط النقل، بما يضمن جاهزية الشبكة لاستيعاب الطاقة الجديدة ونقلها بكفاءة.

وتعاني سوريا نقصا حادا في الطاقة، إذ لا تتوفر الكهرباء التي توفرها الدولة إلا لساعتين أو 3 يوميا في معظم المناطق، وتقول الحكومة المؤقتة إنها تهدف إلى توفير الكهرباء لـ8 ساعات يوميا في غضون شهرين.

الشرق القطرية