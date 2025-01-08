كواسي أبياه: نطمح للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025

أكد مدرب منتخبنا الوطني ، كواسي أبياه، أن هدفه في كأس الأمم الأفريقية 2025 هو المنافسة على اللقب، مشددًا على أن المنتخب سيستعد بقوة لتحقيق هذا الحلم.

وتحدث أبياه لإذاعة “أكوما إف إم” الغانية عن تأهل المنتخب الوطنى إلى النهائيات لأول مرة منذ 2012، حيث قال:

“بفضل الله تأهلنا، وسنعمل على تجهيز فريق قوي ومتماسك قبل انطلاق البطولة. أي بطولة نشارك فيها، هدفنا دائمًا هو المنافسة على الكأس.”

وأضاف أبياه : “لا أؤمن بالمشاركة لمجرد التواجد. يجب أن نطمح للفوز، فكل شيء ممكن في كرة القدم. لقد رأينا كيف تمكنت ساحل العاج من تحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية 2023 بعدما كانت قريبة من الخروج.”

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في 21 ديسمبر 2025، على أن تختتم بالمباراة النهائية يوم 18 يناير 2026.

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