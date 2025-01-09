ضبط شبكة نسائية تتاجر بالمخدرات بواسطة قوة مختصة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

وعلى إثر المتابعة الميدانية المتواصلة وتتبع المعلومات المتاحة جرى تنفيذ مداهمة قانونية للمنزل الذي يتواجدن فيه بأحد أحياء بورتسودان عن طريق قوة مختصة بقيادة ضابط حيث أسفرت المداهمة عن ضبط 163 كيس كبير من مخدر الشاشمندي و 170 حبة من مخدر الكوز موز و 40 حبة ترامادول و 15 حبة من مخدر الكبتاغون بالإضافة لمبلغ مالي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المتهمات والمعروضات.