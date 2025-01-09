جرائم وحوادث
ضبط شبكة نسائية تتاجر بالمخدرات بواسطة قوة مختصة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
حققت إدارة مكافحة المخدرات ولاية البحر الأحمر إنجازاً نوعياً جديداً بضبطها لشبكة مؤلفة من 3 نساء تنشط في الإتجار بأنواع مختلفة من المخدرات.
وعلى إثر المتابعة الميدانية المتواصلة وتتبع المعلومات المتاحة جرى تنفيذ مداهمة قانونية للمنزل الذي يتواجدن فيه بأحد أحياء بورتسودان عن طريق قوة مختصة بقيادة ضابط حيث أسفرت المداهمة عن ضبط 163 كيس كبير من مخدر الشاشمندي و 170 حبة من مخدر الكوز موز و 40 حبة ترامادول و 15 حبة من مخدر الكبتاغون بالإضافة لمبلغ مالي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المتهمات والمعروضات.
الإنجاز النوعي الذي حققته القوة دفع باللواء شرطة (حقوقي) / نصرالدين صالح عبدالرحمن مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للإشادة بالقوة المنفذة منوهاً إلى خطورة المخدرات ودخول فئات جديدة في دائرة جرائم الإتجار بهذه الآفة محذراً في الوقت نفسه كل المتورطين في ترويج وبيع المخدرات بأن أتيام العمل الميداني بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات قادرة على الوصول إليهم وتقديمهم للعدالة .
سونا