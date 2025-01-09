عفاف شعيب: حبي للفن بدأ مع صوت أبلة فضيلة .. ووالدي كان رافضا لفكرة التمثيل في البداية

تحدثت الفنانة القديرة عفاف شعيب عن بداية دخولها الوسط الفني، وتعلقها الشديد بصوت أبلة فضيلة قائلة، «حبي للفن بدأ من صوت أبلة فضيلة، لدرجة أنني جبت آلة حادة حتي أقطع شاشة الراديو وأفهم من أين يأتي الصوت، في نفس التوقيت كنت أشاهد ماسبيرو وأشخاصا كثيرة تذهب أمامه، وكنت أفكر في الذهاب لأنهم وقتها كانوا بحاجة للأطفال، وِذهبت مع شقيقتي إلى أبلة فضيلة من وراء والدي، ودخلنا إلى أستديو كبير وشعرت وقتها أنني دخلت عبق التاريخ».

وأضافت في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية يمني البدراوي على شاشة النهار،« بعدما روحت إلى المنزل (خدت علقة) محترمة بسبب التأخير، ووالدتي قالت لي (مافيش فن تاني)، اتخرجي وبعدين ابقي زي ما أنتي عايزة، ولكن وقتها أبلة فضيلة أخذت رقمي، وبعدها بفترة وجدت والدتي تتحدث معي بشأن حديث أبلة فضيلة معاها، فوالدتي كانت شخصية هادئة وجميلة وعُرض عليها التمثيل بسبب أنها تشبه ليلى مراد، فهي كانت فتاة جميلة وشيك».

وعن بداية مشوارها الحقيقي قالت، «التحقت بمعهد فنون مسرحية، وأقنعت والدي بأنني سوف أكون مذيعة، ولكن تدريجياً دخلت الوسط الفني عن طريق المخرج نور الدمرداش».

وعن تقديمها دور في مسلسل رأفت الهجان قالت، «عرض عليا الكاتب صالح مرسي دور (شريفة) في مسلسل رأفت الهجان ورفضت بسبب صغر الدور، بمجرد أن قرأت السيناريو شعرت أن الدور صغير، ولكني اكتشفت أن هناك شبها بيني وبين شقيقة رأفت الهجان في الحقيقة، والتي تحدثت معي بعد عرض الدور من أجل أن تبارك لي» .

وعن دورها في مسلسل الشهد والدموع أوضحت، «كانت المحلات تُغلق وقتها من أجل مشاهدة المسلسل، والمخرج إسماعيل عبد الحافظ كان يخشي أن أرفض الدور بسبب تقديمي لدورالأم لشباب كبار، فتحدثت معي الفنانة كريمة مختار من أجل إقناعي بالدور»، وعن حقيقة تقديم الجزء الثالث من مسلسل الشهد والدموع قالت،« توقف الجزء الثالث بسببي، لأنني تخوفت من الفشل، فقررت أن احتفظ بنجاح الأجزاء السابقة».

ووجهت عفاف شعيب رسالة شديدة اللهجة للفنان محمد رمضان قائلة: «تعاونت معه في مسلسل دوران شبرا، كان شخصا جدعا ولا يملك صفة النفاق أو الرياء، تعاملت معه لمدة 3 شهور، فكان يصلي ومواظب على الصوم، فهو ولد موهوب، ولكنه لا يعرف أن يستغل ذاته، أحياناً يقدم أدوارا غير مناسبة له، فهولا يحتاج لذلك أنت نجحت يجب عليك أن تنمق من نفسك وتقدم شيئا جديدا، يجب عليك أن تقدم دور بطل قومي وتفيد البلد، ولا أستمع له في مجال الغناء، وبشأن ظهوره في حفلاته عارياً قالت، «مظهر لايليق أن يظهر به أمام الجمهور، ويجب أن يحترم فنه وجمهوره» .

ووجهت رسالة للفنانة حلا شيحة، «ممثلة محبوبة وكانت تختار أدوارها بعناية شديدة، وبها براءة شديدة ووشها جميل، وأتمني أن تعود وتقدم أعمالا، قبل الاعتزال، ويكون عملا راقيا وينال إعجاب المشاهدين»، بينما رفضت التعليق على صورة للمخرج محمد سامي نظراً لأن هناك خلافا جمع بينهما أثناء تصوير مسلسل «آدم» مكتفية بقولها «هرد عليه بس مش دلوقتي».

بوابة الأهرام