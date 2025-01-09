يحيي الفخراني يوجه الشكر لوزير الثقافة: «سعادتي غير طبيعية بالتكريم»| صور

كرم وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الفنان الكبير يحيى الفخراني في يوم الثقافة بالأوبرا الذي يقام لأول مرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقدم الفنان يحيى الفخراني الشكر لوزير الثقافة بمناسبة يوم الثقافة، وقال عقب تكريمه “سعادتي غير طبيعية بهذا التكريم”.

وكرم وزير الثقافة خلال الاحتفالية؛ الدكتور حامد عيد، الدكتور حسين محمود، الدكتور حسام لطفي، الدكتور علاء عبدالهادي، الدكتور خالد القاضي، السفيرة مشيرة خطاب، الدكتور أحمد زكريا الشلق، الدكتورة نيفين مسعد، الدكتور مصطفى النجار، الدكتور زين عبدالهادي، الدكتور مصطفى رجب، الشاعر سامح محجوب، الأديب إبراهيم عبدالمجيد، والمخرج أحمد طه، والمخرج هاني خليفة، والدكتور طارق والي، ومحمد عبدالحافظ ناصف، والمايسترو ناير ناجي، والدكتور أحمد درويش، والدكتور محمد حسن عبدالله.

كما كرم الراحلين؛ اسم الناقدة سيزا قاسم، واسم الدكتور فتحي أبو عيانة، الفنان التشكيلي حازم المستكاوي، اسم الفنان التشكيلي مصطفى الفقي، اسم الفنان التشكيلي حلمي التوني، اسم الفنان التشكيلي كمال خليفة، اسم الفنان حلمي بكر وتسلم التكريم أرمتله وابنته، اسم الفنانة شريفة ماهر، اسم الفنانة ناهد رشدي، اسم الدكتور محسن التوني، اسم الفنان تامر ضيائي، اسم المنتج تامر فتحي، اسم المنتج عصام شوقي، اسم المنتج فتحي إسماعيل، اسم المنتج محمود كمال، اسم المخرج عصام الشماع، اسم الفنان صلاح السعدني، اسم الفنان حسن يوسف.

بوابة الأهرام