“التحالف الإسلامي” يستقبل وفد الدفاع النيجيري

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، الاربعاء، في مقر التحالف بمدينة الرياض، رئيس مخابرات الدفاع في جمهورية نيجيريا الاتحادية اللواء إيب إندياي والوفد المرافق له.واستعرض خلال اللقاء مسيرة التحالف وإنجازاته في محاربة الإرهاب، مسلطًا الضوء على الجهود الفاعلة التي يبذلها في تنسيق وتعزيز العمل المشترك بين الدول الأعضاء، بما يسهم في التصدي لظاهرة الإرهاب بأبعادها المختلفة.وأشاد اللواء اندياي بدور التحالف البارز في دعم الدول الأعضاء عبر منهجية إستراتيجية محكمة، مشددًا على أن محاربة الإرهاب تتطلب معالجة شاملة تبدأ من التصدي للأبعاد الفكرية والنفسية.كما ثمّن الدعم السخي والمستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، دولة المقر، منذ تأسيس التحالف، مؤكدًا أنها باتت نموذجًا عالميًا يُحتذى به في مواجهة التطرف وتعزيز الأمن والاستقرار.

من جانبه، رحب اللواء المغيدي بالضيف والوفد المرافق، معبرًا عن تقديره لحرص جمهورية نيجيريا الاتحادية على تعزيز التعاون الأمني الدولي، مشيرًا إلى أنها من الدول المؤسسة للتحالف منذ انطلاقته.وأكد أن التحالف الإسلامي يواصل جهوده من خلال مبادراته الإستراتيجية وبرامجه التدريبية والتأهيلية، وبرنامج دول الساحل، وذلك لتعزيز القدرات العسكرية والمدنية للدول الأعضاء المتضررة من آفة الإرهاب.

جريدة المدينة