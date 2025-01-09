بالصور.. رقصة رايكوفيتش تثير جنون جماهير الاتحاد

أثار الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس مرمى اتحاد جدة، جنون جماهير فريقه، بعد المستوى المذهل الذي قدمه ضد الهلال، الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.وقاد رايكوفيتش الاتحاد للدور نصف النهائي على حساب الهلال، بركلات الترجيح (3-1)، حيث تصدى إلى 3 ركلات، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي، بالتعادل الإيجابي (2-2).

وخطف رايكوفيتش الأنظار، برقصة ساخرة بعد التصدي للركلة الأخيرة، وهو ما دفع جماهير الاتحاد لتقليده بشكل متواصل، احتفالا بالتأهل للدور قبل النهائي.وانتشرت رقصة رايكوفيتش بشكل مستمر عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، حيث قام العديد من الأطفال والشباب بتقليدها، تعبيرا عن إعجابهم وفرحتهم الشديدة بتألق الحارس الصربي.

ويعتبر رايكوفيتش أحد أفضل الصفقات التي أبرمتها الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، نظرا لتأثيره الكبير على الاتحاد.

كووورة