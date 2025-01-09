وداعا للثانوية العامة.. تفاصيل شهادة البكالوريا المصرية الجديدة

في اجتماع مجلس الوزراء المصري الذي عُقد اليوم عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، النظام الجديد للبكالوريا المصرية كبديل عن الثانوية العامة، وسيُطبق هذا النظام على طلاب الصف الأول الثانوي من العام المقبل.

يأتي هذا في إطار سعي الوزارة لتطوير النظام التعليمي وتقديم خيارات تعليمية تواكب التطورات العالمية.

وأوضح عبد اللطيف أن الفلسفة الأساسية لهذا النظام تقوم على تعزيز مهارات التفكير النقدي والتحليلي لدى الطلاب بدلاً من الاعتماد على الحفظ والتلقين.

ويعتمد النظام الجديد على دمج المواد العلمية، الأدبية والفنية ضمن إطار تعليمي شامل يتضمن التقييم المستمر.

على مدار عامين

كما يتم تقسيم المواد على مدار عامين على الأقل، مع توفير فرص امتحانية مرتين سنوياً، مما يتيح للطلاب مزيداً من الخيارات والمرونة.

ويتكون نظام البكالوريا من مرحلتين: المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والمرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي). في المرحلة التمهيدية، تشمل المواد الأساسية مواد التربية الدينية، اللغة العربية، التاريخ المصري، الرياضيات، العلوم المتكاملة، الفلسفة، المنطق، بالإضافة إلى اللغة الأجنبية الأولى.

كما يتضمن النظام مواد اختيارية مثل البرمجة وعلوم الحاسب، التي تضاف إلى المواد الأساسية.

أما المرحلة الرئيسية فتتضمن مواد أساسية مثل اللغة العربية والتاريخ المصري، إلى جانب مواد تخصصية يمكن للطلاب اختيار واحدة منها وفقاً لتخصصهم، مثل الطب وعلوم الحياة، الهندسة وعلوم الحساب، الأعمال، والآداب والفنون. يتم تحديد هذه التخصصات بناءً على اختيارات الطالب بما يتناسب مع ميوله العلمية.

في الصفين الثاني والثالث الثانوي، تستمر المواد الأساسية في نفس التخصصات مع إضافة مواد تخصصية مثل الكيمياء، الأحياء، الفيزياء، الرياضيات، الاقتصاد، والجغرافيا. كما يتيح النظام للطلاب إعادة الامتحانات بشكل مرن، مع تحديد موعدين للاختبارات في شهري مايو ويوليو للصف الثاني الثانوي، وفي يونيو وأغسطس للصف الثالث الثانوي.

وفيما يخص الرسوم، فإن دخول الامتحان لأول مرة سيكون مجانياً، بينما سيُفرض رسم قدره 500 جنيه عن كل محاولة لاحقة.

التوسع في مسارات تعليمية مختلفة

ومن مميزات نظام البكالوريا المصرية أنه يتيح للطلاب دراسة مواد إضافية أو التوسع في مسارات تعليمية مختلفة بعد الانتهاء من المسار الأساسي. كما يسمح النظام بإعادة الامتحانات في أي عام دراسي ضمن إطار محدد، ويهدف إلى تيسير العملية التعليمية للطلاب الذين يرغبون في تحسين درجاتهم أو التوسع في مجالات دراستهم.

وعقب عرض وزير التعليم المصري، لنظام البكالوريا، شهد الاجتماع نقاشاً طويلاً بين الوزراء، تمخض عن موافقة مبدئية على الخطة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من المجموعة الوزارية للتنمية البشرية لمناقشة آليات تنفيذ النظام وإعداد صيغة نهائية سيتم عرضها في حوار مجتمعي قبل بدء التطبيق الفعلي.

العربية نت