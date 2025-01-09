حاولت اخفاءها بمكان حساس بجسدها.. قوات الجمارك بمطار بورتسودان تحبط محاولة تهريب عملة اجنبية

تمكنت قوات الجمارك بمطار بورتسودان الدولي عبر وردية سنكات بصالة المغادرة من ضبط مبلغ 101,500 ريالا سعوديا مع إحدى الراكبات حاولت اخفاءها بمكان حساس بجسدها.

وأوضح السيد اللواء صلاح أحمد إبراهيم مدير عام قوات الجمارك المكلف أن الضبطية تؤكد الحس الأمني العالي الذي يتمتع به منسوبي الجمارك علاوة على الأجهزة الحديثة للكشف عن الركاب ومتعلقاتهم.

من جانبه أكد السيد مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية اللواء بابكر يوسف بابكر ان قوات الجمارك خلال العام 2025 ستعمل على تنفيذ برامج وخطط حديثة للمزيد من تجويد الاداء واحكام الرقابة الالكترونية.

واشاد السيد مدير الإدارة العامة لجمارك البحر الاحمر العميد حقوقي هشام محمد الحسن بالضبطية وقوة الوردية من الضباط وضباط الصف والجنود الذين حققوا هذا الإنجاز، داعيا لبذل المزيد من الجهد وتحقيق أكبر قدر من احكام الرقابة الكافية.