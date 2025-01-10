إلهام شاهين: محمد سامي عاوز شغله يتعمل صح.. ومسلسل سيد الناس مفاجأة

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن تفاصيل كواليس مسلسل “سيد الناس”، الذي تشارك في بطولته إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم، والمقرر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وفي تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، أعربت إلهام شاهين عن سعادتها بالمشاركة في العمل، مشيرة إلى فخرها بالتعاون مع كوكبة مميزة من النجوم المشاركين.

وأضافت أن دورها في المسلسل سيكون مفاجأة للجمهور، مؤكدة ثقتها الكبيرة في المخرج محمد سامي، ووصفته بأنه مخرج واعٍ وشغوف بعمله. كما أضافت: “اشتغلت معاه قبل كده في فيلم ريجاتا، وهو دايمًا بيحرص إن كل حاجة تتعمل بشكل مثالي، وده حقه طبعًا”.

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