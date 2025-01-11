57 مليار دولار خسائر حرائق لوس أنجلوس

أعلنت شركة AccuWeather الأمريكية لخدمات التنبؤ بالطقس حول العالم، أن التقديرات الأولية لكلفة الحرائق المندلعة في أجزاء واسعة من لوس أنجلوس تتراوح بين 52 – 57 مليار دولار.

جاء ذلك في بيان صادر عن الشركة، في وقت تكافح فيه السلطات المحلية والولايات المجاورة من أجل السيطرة على أسوأ كارثة طبيعية تتعرض لها المدينة منذ عقود، والناتج عن تماس كهربائي، ونتج عنه عدة وفيات وأكثر من 100 ألف حالة نزوح. وقالت AccuWeather في بيانها: «الحريق الحالي قد يصبح أسوأ حادث حريق غابات في تاريخ كاليفورنيا، بالنظر إلى عدد المباني والمنشآت التي يمكن أن تحترق». وتعاني كاليفورنيا من تاريخ طويل من حرائق الغابات التي أشعلتها خطوط الكهرباء في الرياح العاتية؛ وانخفض سهم شركة Edison International المزودة للكهرباء بنسبة 10 بالمائة، في ختام جلسة الأربعاء، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2020.

الشرق القطرية