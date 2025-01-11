دولة خليجية تمنع سفر المقيمين دون إجراء البصمة البيومترية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن المقيمين الذين لم يُجروا البصمة البيومترية لن يتمكنوا من السفر قبل استكمال هذا الإجراء، وفقاً لما نقلته صحيفة “الراي” المحلية.

وأوضحت الوزارة أنه ابتداءً من انتهاء المهلة المحددة في 31 ديسمبر 2024، تم فرض “بلوك” على الدخول والخروج، بالإضافة إلى تأثيره على المعاملات الحكومية والمصرفية الأخرى، مؤكدةً أنه لا يمكن رفع هذا الحظر إلا بعد إجراء البصمة.

وفي تصريح خلال برنامج “الثاني على الخط” عبر إذاعة الكويت، كشف الملازم أول طلال الخالدي، الضابط بالإدارة العامة للأدلة الجنائية، أن عدد الأشخاص الذين أجروا البصمة البيومترية حتى الآن بلغ 3 ملايين و526 ألف مواطن ومقيم.

وأضاف أن عدد المواطنين المستهدفين يبلغ نحو 972 ألفاً و253، وقد أجرى البصمة منهم حوالي 956 ألفاً، فيما لم يقم بها 16 ألفاً. أما بالنسبة للمقيمين، فيبلغ عدد الفئة المستهدفة حوالي 2 مليون و685 ألفاً، منهم 2 مليون و504 آلاف أنجزوا البصمة، في حين تبقى 181 ألفاً و718 لم ينجزوها.

وتطرق الخالدي أيضاً إلى فئة المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، مبيناً أن عدد المستهدفين منهم يبلغ 148 ألفاً، وقد أجرى البصمة 66 ألفاً فقط، فيما تبقى 82 ألفاً لم يكملوا الإجراء.

وأكد أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية تواصل استقبال الأشخاص الذين لم يُكملوا البصمة البيومترية عبر 8 مراكز تعمل طوال أيام الأسبوع.

وذكر أن عملية التبصيم لا تستغرق أكثر من 3 دقائق، موضحاً أن لدى “الأدلة الجنائية” الطاقة الاستيعابية لاستقبال 10 آلاف موعد في اليوم الواحد، عبر التسجيل في التطبيق لأخذ موعد مُسبق.

الشرق القطرية