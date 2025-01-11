تامر حسني يتحدث عن جرأة هنا الزاهد!

وجّه النجم تامر حسني رسالة تهنئة ودعم للفنانة هنا الزاهد بمناسبة عرض مسلسلها الجديد “إقامة جبرية”، الذي انطلق مؤخراً على منصة “WATCH IT”.

عبّر تامر عن فخره بالعمل عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، حيث كتب: “مليون مبروك يا أجمل هنا، المسلسل شكله هيكسر الدنيا، ودورك مختلف جداً. برافو على جرأتك في تقديم عمل درامي بهذا التميز.”

وأضاف: “يلا كلكم ركزوا مع مسلسل هنا، بجد هتتفاجئوا وهتسقفولها. ألف مبروك لكل النجوم الكبار المشاركين وصناع هذا العمل.”

جدير بالذكر أن مسلسل “إقامة جبرية” يضم نخبة من النجوم، بينهم هنا الزاهد، أحمد حاتم، صابرين، محمد الشرنوبي، عايدة رياض، ومحمود البزاوي. العمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج.

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