«لو حمراء كانت الدنيا اتقلبت».. عصام الحضري يفتح النار على إمام عاشور بسبب احتفال «البالونة»

أبدى عصام الحضري، نجم الكرة المصرية السابق، غضبه الشديد من إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، بسبب احتفاله في مباراة سموحة بالبلونة البيضاء بعد تسجيله الهدف الثاني وتأكيد الفوز للمارد الأحمر.

وكان إمام عاشور قد احتفل بطريقة أثارت الجدل بعد مباراة سموحة في اللقاء المؤجل من الجولة الـ5 بالدوري الممتاز، بطريقة نفخ البلونة البيضاء ثم الدهس عليها.

وقال عصام الحضري في مداخلة هاتفية خلال برنامج الهدف المذاع على شاشة «أون سبورت»: «أنا ضد احتفال إمام عاشور بالبالونة البيضة، عشان أن مش مع أي احتفال يسيء لأي نادي، حتى لو هتحتفل بـ بلونة حمراء».

وأضاف: «كان ممكن تحتفل بأي طريقة تانية سواء بالغناء أو الرقص أو أسجد، ولكن ده مش متاح عندنا في مصر، عشان دي حاجة عاملة زي عادات وتقاليد البيت».

وأكمل: «توقع مثلا أن إمام عاشور بيلعب في نادي الزمالك، وعمل بلونة حمراء، كانت الدنيا هتقوم ساعتها، وهل ساعتها هيقولك بحتفل عشان بنتي؟ لأ احتفل في البيت براحتك».

وأتم الحضري حديثه قائلًا: «هل لما نزل الصورة هو وبنته في البيت بعد المباراة، هل حط البلونة تحت رجله؟ لأ طبعا فإذا شكرًا».

المصري اليوم