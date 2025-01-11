إطلالة صيفية في يناير .. سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلادها الـ67 بفوتوسيشن مبهج – صور

احتفلت الفنانة سميرة سعيد ، 10 يناير، بعيد ميلادها الـ67، حيث خضعت لجلسة تصوير ارتدت خلالها فستانًا ورديًا صيفيًا مميزًا.

وشاركت سميرة الصور عبر حسابها على «فيسبوك»، وأرفقت معها تعليقًا قالت فيه: “اليوم يضاف عام جديد إلى عمري، أسترجع خلاله رحلتي التي كانت مليئة بمحبة الناس ولحظات لا تُنسى. العمر لا يُقاس بعدد السنين، بل بقدرتنا على العيش بسلام مع أنفسنا واكتشاف الجمال في التفاصيل الصغيرة. شكرًا لكل من كان جزءًا من رحلتي، ولكل من أهداني محبة صادقة، ولكل قلب أضفى معنى أجمل على حياتي.”

المصري اليوم