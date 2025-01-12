وزير الدفاع السوري: سنعيد الجيش مدافعا عن الشعب ومدعاة للفخر

قال وزير الدفاع السوري الجديد مرهف أبو قصرة، إن «النظام البائد استعمل الجيش والقوات المسلحة لخدمة مآربه وأطماعه الشخصية، ولحماية نفسه وقتل الشعب السوري».وأضاف أن ذلك، «أكسب هذا الجيش سمعة سيئة وأصبح اسمه مدعاة للخوف والوجل من الشعب السوري».

واننا «نسعى بكل جهودنا لترميم الفجوة بين القوات المسلحة والشعب السوري».ووعد أبوقصرة بالعمل على إعادة الجيش إلى هدفه الأساسي «حامياً للديار مدافعاً عن الشعب مدعاة للفخر»، حسب قوله.

جريدة المدينة