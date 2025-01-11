هذه هي النصائح والتوجيهات التي تحتاجها للسفر بأمان على الطائرة

مع كثرة حوادث الطائرات في الفترة السابقة، هنالك بعض النصائح والتوجيهات يمكن اتباعها للحصول على رحلة آمنة، ولا يغني ذلك عن القدر، لكن لنرى ماذا قال الكابتن طيار “خالد محمد” للنيلين:

الوصول المبكر إلى المطار:

تأكد من الوصول إلى المطار قبل موعد الرحلة بوقت كافٍ لإكمال إجراءات السفر دون توتر أو استعجال، وجهز بنفسك لأكثر من وسيلة تنقلك للمطار.

الالتزام بالتعليمات الأمنية:

استمع تماماً لتعليمات الطاقم أثناء الرحلة، خاصة الإرشادات المتعلقة بربط أحزمة الأمان واستخدام أقنعة الأكسجين في حالات الطوارئ، ولا تعبث بأجهزة الأمان.

اختيار مقعد مريح:

إذا كان لديك احتياجات خاصة، مثل مساحة إضافية للساقين أو القرب من الممر، حاول اختيار المقعد المناسب عند الحجز، فهذا خيار لدى شركة الطيران.

حمل الأدوية والمستلزمات الضرورية:

ضع أدويتك الأساسية وأي مستلزمات ضرورية في حقيبة اليد، لتكون في متناول يدك أثناء الرحلة، كما يمكنك طلب المساعدة من الكابتن أو من المضيفين.

الاهتمام بالنظافة الشخصية:

استخدم معقم اليدين وامسح الأسطح التي تلمسها، مثل طاولة الطعام ومساند اليدين، لتقليل خطر التعرض للجراثيم، يمكنك طلب المعقمات من المضيفين.

الحفاظ على الترطيب:

اشرب كميات كافية من الماء لتجنب الجفاف الناتج عن الهواء الجاف في الطائرة، مع مراعاة زمن الرحلة.

التحرك أثناء الرحلة:

إذا كانت الرحلة طويلة، قم بالحركة كل فترة لتجنب مشكلات الدورة الدموية، مثل الجلطات الوريدية، أي قم بتحريك رجليك والمشي في ممر الطائرة.

الحفاظ على الوثائق الهامة:

احتفظ بجواز السفر وتذكرة الطيران في مكان آمن وسهل الوصول. يمكنك أيضاَ تصوير الوثائق المهمة كنسخة احتياطية، وتذكرها عند النزول من الطائرة.

الاستعداد لحالات الطوارئ:

تعرف على مخارج الطوارئ في الطائرة واحتفظ بهدوئك في المواقف غير المتوقعة، وساعد الآخرين بعد ضمان أمان نفسك.

الاستمتاع بالرحلة:

استغل وقت الرحلة لقراءة كتاب، مشاهدة فيلم، أو أخذ قسط من الراحة لتصل إلى وجهتك في حالة نفسية وجسدية جيدة.

رصد وتحرير – “النيلين”