بيان من القوات المسلحة السودانية – تحرير ود مدني

تهنئ هيئة قيادة القوات المسلحة شعبنا الكريم بدخول قواتنا صباح اليوم مدينة ود مدني وهي تعمل الآن على نظافة جيوب المتمردين داخل المدينة.

نؤكد لشعبنا الأبي أن قواتكم المسلحة والقوات المساندة لها تتقدم بعزيمة وإصرار في كل المحاور لنظافة كل شبر دنسته مليشيا آل دقلو الإرهابية في البلاد.

التهنئة للقوات المسلحة والقوات المساندة لها في كل مكان ولشعبنا وهو يسترد كرامته وأمنه واستقراره.

دعواتنا بالجنة والخلود لشهدائنا الأبرار وعاجل الشفاء للمصابين وأن يرد الأسرى والمفقودين.

(نصر من الله وفتح قريب)