الهلال السعودي يسجل خماسية في العروبة

داوى الهلال جراح خسارته في الكلاسيكو باكتساح مضيفه العروبة بخماسية دون رد، في مباراة أقيمت مساء السبت على ملعب “جامعة الجوف” ضمن الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين.

وودع الزعيم بطولة كأس الملك من الدور ربع النهائي بعد هزيمة بركلات الترجيح على يد غريمه اتحاد جدة يوم الثلاثاء الماضي.

لكنه ضرب اليوم بقوة وسجل خماسية حملت توقيع روبن نيفيز (من ركلة جزاء)، وعلي البليهي، ورينان لودي، وماركوس ليوناردو (هدفان) في الدقائق 16، و48، و68، و75، و78 على الترتيب.

وتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي مؤقتا بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة، لكن الاتحاد، صاحب ال36 نقطة، بإمكانه العودة للقمة حال فاز على الفيحاء في وقت لاحق من اليوم.في المقابل، تجمد رصيد العروبة عند 13 نقطة في المركز ال14. وتلقى الفريق الصاعد حديثا لدوري المحترفين هذه الخسارة القاسية تحت أنظار مدربه العراقي الجديد عدنان حمد، الذي تابع اللقاء من المدرجات، على أن يستلم مهامه من مباراة الخليج، الجمعة المقبل.

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