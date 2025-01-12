إمام عاشور وهاتريك تاريخي .. الأهلي يقترب من الصعود الإفريقي

قاد إمام عاشور فريقه الأهلي المصري لفوز مثير خارج ملعبه، أمام ستاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة (3-1)، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة، بالمجموعة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.وسجل ستاد أبيدجان هدفا، عن طريق سان جان كوريه، في الدقيقة 26، قبل أن يحرز إمام عاشور هاتريك في الدقائق 53 و73 و90+4.

وبهذا الفوز، رفع الأهلي حامل اللقب رصيده إلى 10 نقاط، في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة مؤقتا، ليصبح قريبا من التأهل لربع النهائي.

ويأتي خلفه أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، برصيد 8 نقاط، ثم شباب بلوزداد الجزائري ثالثا ب6 نقاط، وأخيرا استاد أبيدجان بنقطة واحدة.

كووورة