العدل والمساواة تهنئ الشعب بتحرير ودمدني والتقدم في الجيلي

تتقدم حركة العدل والمساواة السودانية بالتهاني للشعب السوداني الأبي، وللقوات المسلحة الباسلة، وللقوة المشتركة، بمناسبة تحرير مدينة ودمدني وما حولها من مدن وقرى، والتقدم الحاسم في محور الجيلي ومحاور دارفور وجبهات القتال المختلفة، و التي تحققت بفضل الله ثم بفضل تضحيات رجالات القوات المسلحة وفرسان القوة المشتركة والمستنفرين وكل التشكيلات المساندة.

إن تحرير مدينة ودمدني والانتصارات في مختلف جبهات القتال تمثل ثمرة لتضحيات جسام وتلاحم تأريخي بين القوات المسلحة السودانية والقوة المشتركة والقوات المساندة وجموع الشعب السوداني، أن الانتصارات التي تحققت تمثل خطوة فارقة في مسار تطهير البلاد من مليشيا الدعم السريع، وتبشر بقرب نهاية معاناة الشعب السوداني الصابر الذي قدم اروع معاني الثبات و الصمود.

حركة العدل والمساواة السودانية تدعو ما تبقى من مليشيات الدعم السريع المهزومة لالقاء السلاح والاستسلام بعد أن اتضح للجميع ان الشعب السوداني منتصر.

نسأل الله أن يتغمد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته، وأن يمن على جرحانا بالشفاء العاجل، وأن يعم السلام والأمن ربوع بلادنا الحبيبة.