الحكومة ترحب بتخصيص الحكومة الامريكية مبالغ إضافية لدعم المساعدات الانسانية في السودان

رحبت الحكومة السودانية واعربت عن شكرها للحكومة الامريكية لتخصيصها مبالغ إضافية لدعم المساعدات الانسانية في السودان، خاصةً المناطق التي تمنع فيها المليشيات الارهابية المواطنين من الحصول على احتياجاتهم.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم.

وفيما يلي تنشر (سونا) نص البيان:

جمهورية السودان

وزارة الخارجية

مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام

بيان صحفي

تعرب حكومة السودان عن ترحيبها وشكرها للحكومة الامريكية وذلك لتخصيص مبالغ إضافية لدعم المساعدات الانسانيه في السودان، خاصةً المناطق التي تمنع فيها المليشيات الارهابية المواطنين من الحصول احتياجاتهم.