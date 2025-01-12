تجمع قوى تحرير السودان: تحرير مدينة ود مدني نصر عظيم يعزز إرادة الشعب السوداني

أصدر تجمع قوى تحرير السودان بيانًا رسميًا هنأ فيه الشعب السوداني، خاصة أهل ولاية الجزيرة، والقوات المسلحة، والقوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح، وجهاز المخابرات العامة، وقوات الشرطة، والمقاومة الشعبية، بمناسبة الانتصار الكبير الذي تحقق بتحرير مدينة مدني من قبضة مليشيا آل دقلو الإرهابية.

وجاء في البيان أن تحرير المدينة يعد خطوة نوعية ومؤشرًا على قدرة الشعب السوداني، بالتكاتف مع قواته الوطنية، على تجاوز التحديات والانتصار في معركة الكرامة. وأشاد التجمع بالأدوار البطولية والتضحيات الجسيمة التي قدمتها القوات المسلحة والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية في هذا النصر.

حيث أبرز البيان انعكاسات التحرير على المشهد الوطني والدولي موضحا أن تحرير مدينة مدني يمثل نقطة تحول جوهرية على المستويات الأمنية والعسكرية والسياسية والدبلوماسية و قدرة أي قوات مدعومة شعبيًا على تحقيق الانتصار أمام أي تحديات و مؤكدة عزيمة الشعب السوداني وإرادته التاريخية التي أثبتت أنها لا تُقهر.

واوضح البيان أن الاحتفالات الشعبية بتحرير مدني تؤكد تلاحم الشعب مع القوات المسلحة والحكومة الشرعية، وترد على محاولات التشكيك بشرعية الحكومة، مشيرا الى تطابق المواقف الدولية والإقليمية، خاصة من قبل الولايات المتحدة، مع الحقائق الميدانية المتعلقة بجرائم مليشيا الدعم السريع.

أكد التجمع أن تحرير ود مدني يأتي ضمن سلسلة انتصارات القوات المشتركة والمقاومة الشعبية في مختلف جبهات القتال، مؤكدًا استمرار الزحف نحو تحرير كافة الأراضي السودانية من المليشيات والقوات المتمردة.