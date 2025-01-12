‏بيان عسكري من قوات درع السودان

‏بيان عسكري

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى شعبنا الكريم،

تمكنت قوات درع السودان من إحباط محاولة التفاف نفذتها قوات العدو على مواقعنا في منطقة تمبول.

فور اكتشاف تحركات العدو قامت قواتنا الجوية بالقوات المسلحة بتنفيذ ضربات دقيقة ضد تجمعاته مما أسفر عن تدمير جزء كبير من معداتهم ومركباتهم وقواتهم.

ثم قامت وحداتنا البرية بمطاردة فلول العدو المتبقية وتمكنت من إلقاء القبض عليهم أثناء محاولتهم الفرار.

الوضع الآن تحت السيطرة الكاملة لقوات درع السودان في المنطقة وعمليات تمشيط وتجهيز المواقع لتأمينها مستمرة.

نؤكد أن أي محاولات جديدة من العدو للتقدم أو تهديد أمن البلاد ستواجه برد حاسم وقوي.

قوات درع السودان في أعلى درجات الجاهزية وستستمر في مهمتها حتى القضاء التام على تهديدات العدو.

نؤكد التزامنا بحماية شعبنا وضمان أمنه في كافة المناطق.

الله أكبر، والله أكبر، والعزة للوطن.

صادر عن قوات درع السودان

التاريخ: 12 يناير 2025