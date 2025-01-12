الشباب التنزاني يهزم الهلال السوداني ويلهب موقعة المولودية

خسر الهلال السوداني أمام ضيفه يانج أفريكانز التنزاني (0-1)، مساء الأحد، لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب يانج أفريكانز، ستيفان عزيز كي، في الدقيقة السابعة.

ورغم الهزيمة، حافظ الهلال على صدارة المجموعة الأولى، برصيد 10 نقاط، فيما وصل الفريق التنزاني للنقطة السابعة، محتلا المركز الثالث في جدول الترتيب.

ويأتي مولودية الجزائر في وصافة المجموعة، برصيد 8 نقاط، بينما يتذيلها مازيمبي الكونغولي بنقطتين فقط.

وضمن الهلال أولى بطاقات التأهل لربع النهائي عن هذه المجموعة، بينما انحصرت الثانية بين المولودية ويانج أفريكانز، اللذين سيلتقيان على ملعب الأخير في مباراة حاسمة، لحساب الجولة السادسة من دور المجموعات.

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