برشلونة يزلزل الجوهرة المشعة بخماسية في ريال مدريد

توج برشلونة بكأس السوبر الإسباني، بعد فوزه 5-2 على غريمه ريال مدريد، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، مساء الأحد، في المباراة النهائية.

خماسية البارسا حملت توقيع لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء، ورافينيا “هدفين” وأليكس بالدي، في الدقائق 22 و36 و39 و(45+10) و48.

فيما سجل ثنائية ريال مدريد، كيليان مبابي ورودريجو جويس، في الدقيقتين 5 و60.وبذلك، حصد نادي برشلونة، لقبه الأول مع مدربه الألماني هانز فليك.ونجح برشلونة في حصد كأس السوبر الإسباني للمرة 15 في تاريخه، ليتربع على صدارة المتوجين باللقب، بفارق لقبين عن ريال مدريد.

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