معركة ود مدني … تداعيات الانتصار داخل السودان وخارجه

فرحة عارمة عمت عدة مدن سودانية وأخرى خارج البلاد، بعد إعلان الجيش السوداني دخول مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وتحريرها من قبضة مليشيا الدعم السريع.

وتوالت ردود الأفعال، عقب التقدم الكبير الذي حققه الجيش في أكبر عملية عسكرية خلال الأيام الماضية.

ووصل عضو مجلس السيادة ونائب القائد العام للجيش الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إلى مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة لتفقد الخطوط الأمامية.

وقالت وزارة الإعلام في بيان لها بأن القوات المسلحة “حررت الأسرى الذين كانوا في سجون ميليشيا الدعم السريع في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة”، كما غرد وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الاعيسر قائلا: “‏الشعب السوداني صاحب الإرادة القوية.. لا يُقهر، وسيظل مشحوناً بقوة الإيمان والتصميم على النصر، عزيمته ستبقى ثابتة كالجِبال في مواجهة جميع التحديات، وصامداً في وجه الأزمات مهما طالت الأوقات وتعددت المؤامرات.”

وتابع : “النصر بيد الله، وهو وحده القادر على تقدير الأمور،‏ التحية للقوات المسلحة السودانية، والقوات النظامية، وجهاز المخابرات، والقوات المشتركة، والمستنفرين، وكل من أسهم في نصرة الهم الوطني، وأوجه التحية بإسم الحكومة السودانية لكل أهلنا الصابرين والصامدين المنتصرين في مدينة ود مدني وولاية الجزيرة وكل ولايات السودان، وستستمر رحلة العطاء والوفاء بلا انكسار حتى آخر المشوار.”

بيان الخارجية

كما تقدمت وزارة الخارجية بالتهنئة “للشعب السوداني الجسور الصامد، وللقوات المسلحة والقوات المشتركة الباسلة، بالتهنئة على الانتصار العظيم الذي تحقق باستعادة مدينة ود مدني الشامخة، برمزيتها التاريخية والوطنية والثقافية الكبرى”، وذلك وفق بيان اطلع عليه المحقق.

التيار الإسلامي يهنئ

وتقدم التيار الإسلامي العريض ببيان تهنئة قائلا: “يزفّ التيار الإسلامي العريض التهنئة لجموع الشعب السوداني في ربوع الوطن الحبيب، والمهاجرين خارجه على النصر المؤزر، الذي تكلّل بدخول جيشنا الباسل، والقوات المساندة إلى مدينة و دمدني الحبيبة حاضرة ولاية الجزيرة، عنوةً واقتداراً، وتطهيرها من دنس مليشيا الدعم السريع المتمردة المجرمة، وأعوانهم من عديمي الشرف والوطنية.”

وتابع :’يأتي هذا الانتصار ونحن نتنسّم نفحات شهر رجب الخير الذي يُصبّ فيه الخير صبّا، ونعيش ذكرى الاستقلال المجيد الذي تتأكد فيه قيم الانعتاق من ربقة التبعية، واستقلال الارادة الوطنية، وتبدأ الانتصارات الكبيرة لدحر المليشيا المجرمة وتطهير كل بؤر تواجدها في عاصمة البلاد من دنسهم ورجسهم، وصولا لإنزال الهزيمة الساحقة عليهم في دارفور الغالية، وكل بقاع الوطن العزيز إن شاء الله”

مناوي: كل التحية لابطالنا

من جانبه قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي: “اليوم كان يوما مميزًا حيث احتفلنا مع جماهير شعبنا العظيم بتحرير مدينة ود مدني ، لقد تجسدت في هذه اللحظات روح الوحدة والتضامن بيننا حيث اجتمعنا لنؤكد على قوة إرادتنا وعزيمتنا في مواجهة التحديات كل التحية لأبطالنا الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل الحرية والكرامة”.

توكل كرمان تهنئ

كما تقدمت الناشطة اليمنية توكل كرمان بالتهنئة قائلة في تغريدة لها: “ألف مبروك تحرير ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة من ميليشيات الجنجويد الإرهابية ، الجزيرة بمثابة حلب لسوريا ، أيام والسودان حرة من ميليشيات الجنجويد”.

وفي سياق آخر تمنى رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل أن تتواصل الانتصارات ويتم تحرير بقية مدن الجزيرة وأن يستفيد الجيش من تراجع المليشيا للتقدم لتحرير العاصمة، موضحاً بأن التهاني موصولة لأهلنا في مدينة مدني وولاية الجزيرة.

حركة المستقبل

وتقدم حزب حركة المستقبل للإصلاح والتنمية بالتهنئة للشعب السوداني وللقوات المسلحة القوات المساندة لها على النصر الذي تحقق باستعادة السيطرة على مدينة ود مدني، وقال البيان: “في هذا اليوم التاريخي تمكنت القوات المسلحة السودانية ومعها الكتائب المستنفرة والقوات المساندة من تحرير مدينة (ود مدني) من مليشيا الدعم السريع. ما حدث اليوم هو تاريخ كتب بمداد الشرف والبطولة والكرامة، وهو تتويج لعمليات بطولية من أجل تحرير كامل ولاية الجزيرة و كل بقاع السودان التي دنستها المليشيا” .

وتابع: “إننا نزف أصدق عبارات التهنئة للشعب السوداني الباسل الصابر بهذا النصر المؤزر، ونستبشر معه بمزيد من الانتصارات ضد مليشيا العدوان الباغية. وما شهدته المدن السودانية من موجات فرح وتأييد وتهليل وتكبير بهذا النصر تأكيد على أن الحق مع قضية هذا الشعب ومع قواته المسلحة”.

خطاب غداً لمالك عقار

ويوجه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مالك عقار إير، غداً (الأحد)، خطابا هاما للشعب السوداني، عبر شاشة تلفزيون السودان.

وسيخصص الخطاب، وفق بيان لمجلس السيادة، “لمناقشة قضايا إستراتيجية بالغة الأهمية تتعلق بالحرب الجارية وتداعياتها، بالإضافة إلى إستشراف المرحلة المقبلة”.

العدل والمساواة تهنئ

وهنأت حركة العدل و المساواة السودانية بالنصر الذي تحقق، وقال د. محمد زكريا فرج الله أمين الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحركة: “تتقدم حركة العدل والمساواة السودانية بالتهاني للشعب السوداني الأبي، وللقوات المسلحة الباسلة، وللقوة المشتركة، بمناسبة تحرير مدينة ودمدني وما حولها من مدن وقرى، والتقدم الحاسم في محور الجيلي ومحاور دارفور وجبهات القتال المختلفة، و التي تحققت بفضل الله ثم بفضل تضحيات رجالات القوات المسلحة وفرسان القوة المشتركة والمستنفرين وكل التشكيلات المساندة”.

وأكد بيان العدل والمساواة “إن تحرير مدينة ودمدني والانتصارات في مختلف جبهات القتال تمثل ثمرة لتضحيات جسام وتلاحم تأريخي بين القوات المسلحة السودانية والقوة المشتركة والقوات المساندة وجموع الشعب السوداني، أن الانتصارات التي تحققت تمثل خطوة فارقة في مسار تطهير البلاد من مليشيا الدعم السريع، وتبشر بقرب نهاية معاناة الشعب السوداني الصابر الذي قدم أروع معاني الثبات و الصمود”.

ودعت حركة العدل والمساواة في بيانها “ما تبقى من مليشيات الدعم السريع المهزومة لالقاء السلاح والاستسلام بعد أن اتضح للجميع ان الشعب السوداني منتصر”.

الحزب الديمقراطي الليبرالي

وأصدرت الدكتورة ميادة سوار الذهب، رئيسة الحزب الديمقراطي الليبرالي، ما وصفته ب “بيان الانتصار بعودة ودمدني”، وقالت في البيان: “أزف خالص التهاني والتبريكات لكل شعب السودان الصامد الصابر بمناسبة تحرير مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة التي عادت إلى حضن الوطن طاهرة من دنس التمرد الغاشم بعد أن انتصرت الإرادة الوطنية بجهد وعزم رجال القوات المسلحة والمؤسسات النظامية الأخرى والقوات المشتركة والمستنفريين، الذين بذلوا الغالي والرخيص في سبيل تحقيق النصر لأهل السودان في حربهم المقدسة ضد المليشيا المتمردة والمرتزقة الأوباش عابري الحدود”.

وأضاف البيان: “إن عودة ودمدني اليوم تعد علامة مضيئة في جبين السودان وتحولا كبيرا نحو انتهاء الحرب وبداية مسيرة الإعمار التي تتطلب الالتقاء في مشروع وطني متكامل تقوده القوى الوطنية بتجرد وإخلاص نتجاوز فيه كافة خلافاتنا ونتناسى جراحاتنا من اجل تحقيق اهداف شعبنا وامتنا في الرفاهية والاستقرار”.

نظارة البني عامر

وأصدر مكتب ناظر عموم قبائل البني عامر، على إبراهيم دقلل، بياناً تقدم فيه باسمه واسم وكلاء الناظر والعمد والمشايخ، وقيادات القبيلة، “بخالص التهاني والتبريكات للشعب السوداني على الإنتصارات العظيمة التي حققتها قواتنا المسلحة، والقوات المشتركة والنظامية الأخرى، والمساندين لها من المستنفرين الأبطال، في مواجهة المليشيات المتمردة وأعوانها”.

وأضاف البيان: “نحيي أبناءنا المقاتلين الذين أظهروا شجاعة وثباتًا يُحتذى بهما في ساحات القتال، مقدمين دروسًا في التضحية والصبر”.

معتبراً أن “هذه الانتصارات المتتالية والمستمرة لقواتنا المسلحة ومسانديها، تعكس إرادتهم الصلبة وعزمهم الذي لا يلين في إستعادة كرامة وعزة بلادنا، وإزالة سرطان هذه المليشيات من جسد الوطن”.

وأرسل بيان نظارة البني عامر “التحية والتقدير لقائد معركة الكرامة، الرئيس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ولمساعديه، ولقادة القوات المشتركة، ولأبنائنا المستنفرين، ولكل الشرفاء من أبناء السودان الذين وقفوا بقوة لدعم هذه المعركة التاريخية”.

بورتسودان – المحقق – طلال اسماعيل