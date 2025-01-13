برشلونة يحصل على 9 ملايين يورو بعد التتويج بكأس السوبر الإسباني

حصل نادي برشلونة الإسباني على 9 ملايين يورو نظيره مشاركته والتتويج بلقب كأس السوبر الإسباني، والذي جاء على حساب فريق ريال مدريد 5-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “الجوهرة المشعة” بمدينة جدة، في النهائي.

ويُمنح كل فريق مشارك في كأس السوبر الإسباني جوائز مالية تتناسب مع أدائه في البطولة، حيث بدأ برشلونة المنافسة بجائزة مبدئية تقدر بحوالي 6 ملايين يورو، بينما حصل ريال مدريد على المبلغ نفسه، في حين كان أتليتيك بيلباو ومايوركا قد حصلا على جوائز مالية أقل.

لكن الجائزة المالية الكبيرة كانت من نصيب برشلونة بصفته بطل البطولة، حيث سيحصل النادي على 9 ملايين يورو تقريبًا، تتضمن هذه المبالغ 6 ملايين يورو للمشاركة في البطولة، مليون يورو للوصول إلى النهائي، بالإضافة إلى 2 مليون يورو أخرى للفوز باللقب.

أهداف مباراة ريال مدريد برشلونة

جاءت أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم عن طريق، كيليان مبابي ورودريجو لصالح ريال مدريد في الدقيقتين 5 و60 على التوالي، بينما سجل برشلونة خماسية عن طريق لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينيا هدفين، بالدي في الدقائق 22، 36، 39، 45، 48 على التوالي.

وتوج فريق برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني لعام 2025 بعدما حسم الكلاسيكو لصالحه على حساب ريال مدريد، لينجح البلوجرانا في حصد لقب السوبر المحلى رقم 15 بتاريخه بفارق 2 عن ريال مدريد الذى توقف عند 13 لقبا.

أهم أحداث مباراة الريال ضد برشلونة

وأشهر الإسباني خيسوس خيل مانزانو حكم مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد ضد برشلونة البطاقة الحمراء لتشيزنى حارس البارسا في الشوط الثانى من عمر المباراة.

وجاءت البطاقة الحمراء المباشرة لحارس برشلونة بعد عرقلة كيليان مبابى نجم ريال مدريد من خارج منطقة الجزاء وهو في طريقه إلى المرمى.

وفي خطوة غير تقليدية ولكنها مؤثرة، قام رافينيا قائد برشلونة بمطالبة الحكم بضرورة خروج مبابي من الملعب، وبدلاً من توقف اللعب، اقترب رافينيا من المنطقة الوسطى وأخذ حقيبة الأدوية التي كان يحملها الأطباء، ليهرع بها إلى منطقة الجلوس الخاصة بفريقه بهدوء.

وهناك رافينيا وضع الحقيبة بهدوء وأوضح للحكم جيل مانزانو ولاعبي ريال مدريد أنه وفقًا للقوانين، يجب أن يتم إخراج مبابي من الملعب حتى لا تتوقف المباراة.

كانت هذه الواقعة موضع اهتمام، حيث كان المدافع أنطونيو روديجر هو الأكثر عدائية تجاه تصرف رافينيا، لكن لحسن الحظ، تطور الموقف ليبقى مجرد حادثة طريفة في سير المباراة.

اليوم السابع