شاهد بالفيديو.. شيبة ضرار يسخر من القائد الميداني للدعم السريع عمر جبريل: (صورتك الأولى سمحة كنت بتأكل سمك ومرتاح وهسا شعرك مليان تراب.. كتمت ولا ايه؟)

سخر قائد قوات تحالف أحزاب وحركات شرق السودان, شيبة ضرار, من القائد الميداني لقوات الدعم السريع, عمر جبريل.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر ضرار, في مقطع فيديو سخر فيه من الحال الذي وصل إليه عمر جبريل.

https://www.facebook.com/reel/4112320659000622

شيبة ضرار, سخر على طريقته الخاصة في حديث وجهه للقائد الميداني للدعم السريع, بعد ظهوره بحالة يرثى لها في صورة متداولة على نطاق واسع.

حيث قال بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (عمر جبريل صورتك الأولى سمحة كنت بتأكل سمك ومرتاح وهسا شعرك مليان تراب.. كتمت ولا ايه؟).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين