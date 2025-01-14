سايمون سكويب يحصد جائزة المليون دولار في قمة المليار متابع

نال صانع المحتوى البريطاني، سايمون سكويب، جائزة المليون دولار خلال فعاليات قمة المليار متابع 2025، حيث قامت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، بتكريمه.

وأوضح سكويب أن نجاح المؤثرين يعتمد على مجموعة من العوامل الأساسية، من أبرزها التركيز على القضايا الهادفة والعمل الإنساني، بالإضافة إلى تقديم محتوى بخطاب جذاب يتماشى مع احتياجات الجمهور. وشدد على أهمية دمج القضايا الهادفة في استراتيجيات الأعمال لتحقيق النمو المستدام وتعزيز الأثر الإيجابي في المجتمعات.

وأشار سايمون سكويب في تصريحات سابقة إلى أن استضافة دولة الإمارات لقمة بهذا الحجم، والتي تجمع نخبة من صناع المحتوى والمؤثرين، تعكس رؤيتها الاستشرافية لدور صناعة المحتوى كأداة محورية في تشكيل مستقبل الإعلام والمجتمعات.

وأضاف أن نجاح المؤثر في جذب الجمهور عبر تقديم محتوى هادف ليس سهلاً في الوقت الذي يزدحم فيه الفضاء الافتراضي، بل هي رحلة تتطلب الإبداع، والجهد، والقدرة على بناء علاقة حقيقية مع الجمهور.وأكد أن نجاح منصته الإلكترونية «HelpBnk» لم يأت إلا لإيمانه بأهمية التناغم بين فريق العمل، قائلاً: النجاح لا يمكن أن يتحقق بشكل فردي، وإنما عبر فريق متفاهم مؤمن بالأهداف العامة.

وقال: تفرغت لمنصتي التي تقدم نصائح واستشارات تجارية مجانية، موضحاً أن هذا كان تغييراً كبيراً في حياتي، لأن الإنسان لايمكنه النجاح من غير مخاطرة محسوبة.

صحيفة الخليج