إحالة مدير شركة حكومية لبلوغه الـ 60 وتعيين خلفا له بعمر الـ 65!!

كشفت النائب الأردنية لبنى نمور، عن إحالة مدير شركة حكومية في العقبة إلى التقاعد لبلوغه سن الـ 60 عاما، لكن عين خلفا له مديرا في عمر الـ 65 عاما، ثم تم التمديد له في عمر الـ 66..!

وقالت نمور خلال مناقشة تقرير ديوان المحاسبة في جلسة اليوم الاثنين، إن مدير الشركة السابق كان يتقاضى راتبا يبلغ 4600 دينار، مشيرا إلى أن الراتب مخالف للقانون، لكن راتب المدير الجديد يصل إلى 6 آلاف دينار، وهو لا يمتلك نصف كفاءة المدير السابق..

واوضحت ان مخالفات ومكافآت في سلطة العقبة تصل إلى ملايين الدنانير..

وكالة عمون الإخبارية