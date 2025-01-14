فنانون لبنانيون: لهذا السبب لم نتزوج!

يدرك الفنان قبل الزواج أن تحدياته في واقع حياته الفنية هي أكبر من أن تُحصى، من هذا المنطلق أحجم فنانون كثيرون حتى اليوم عن الخطوة، ومنهم من عاش علاقات وخيبات عاطفية ولم يبلغ عتبة الزواج لأكثر من سبب.

البداية مع الفنان أسامة الرحباني الذي يقول إن العمر يمر كالغزال، وقد مر من دون أن يتزوج، عازيا السبب إلى كون الارتباط يتطلب شجاعة والتزاما ماديا بينما هو ينتج وينفق على فنه وينفق الكثير على أعماله الأمر الذي يجعله يخشى من أن يختلف هذا الواقع في حال تزوج.

الفنانة يارا وبالرغم من تأكيدها أنها لم تمل من خيبات الأمل في الحب، ومن انتظار الحبيب والزوج وقد تناهى اليها أن هذا العام هو عام برج الجوزاء وعام الارتباط، إلا أنها تقول: «ما في حدا حاليا، لكن أنا أترقب ما يمكن أن تخبئ لي هذه السنة، علما أن ما يلفتني بالدرجة الأولى في الرجل هو قوة شخصيته وذكاؤه وثقافته وكرمه، كما أحب من يبادلني الوفاء والعطاء في الحب، وصحيح أن هناك من يقدر صدق الآخر، إلا أنني بت متيقنة أن كل الرجال مثل بعضهم وربما هكذا كانوا الذين عرفتهم حتى اليوم، لم أتزوج لأنني لم أقتنع بعد بالكامل، وأرفض فكرة «انو يلا تجوزنا»، لأن ما أريده هو الوثوق بالآخر وإبداء المشاعر تجاهه، إلى ذلك، أعتقد أن هناك من يخشى الارتباط بفنانة وأن تكون أهم منه، وربما لكوني فنانة، يجب أن آخذ حذري في الارتباط، ولهذا السبب لم أتزوج حتى اليوم وأؤسس عائلة».وترى الفنانة داليدا خليل، التي لم تتزوج حتى اليوم، أن الرجل الذي يرغب بأن يكون شريكا لفنانة يجب أن يكون رجلا بكل معنى الكلمة، ويتمتع بالثقافة والثقة العالية في النفس لكي يتمكن من التعامل معها بوعي ونضج بعيدا عن الغيرة من نجاحها وحضورها، قائلة إن الفنانة حين تقرر الارتباط بشخص محدد، فهذا يعني أنها فضلته على ملايين.

وعن عدم تحقيقها حتى اليوم حلم الزواج الذي يراودها، قالت داليدا: «لم يأت الشخص المناسب وقد اختبرت الفشل العاطفي، علما أن الحب عندي هو الاحترام والثقة والتقدير والرجل يجب أن يكون مرادف الأمان، وهذا النوع من الحب لم أعثر عليه بعد».

من جهته، يؤكد الفنان جورج خباز أنه ليس أهلاً للزواج حتى اليوم، انطلاقا من إدراكه مدى قدرته على الالتزام والتمسك بالعائلة والتخلي عن جزء كبير من حريته، قائلا إن ليس لديه هاجس الزواج والأولاد.بدورها، تقول الفنانة ميرفا القاضي إنها تخشى كثيرا من الارتباط، لا سيما أنها اعتادت على الاستقلالية والحرية، فيما الزواج يستدعي منها تقديم التضحيات على حساب حريتها المطلقة، وتضيف: «حتى اليوم فكرة الارتباط تشعرني بالقلق والتوتر».

الأنباء الكويتية