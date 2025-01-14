“الداخلية” في مؤتمر ومعرض الحج.. الأمن في خدمة ضيوف الرحمن

بدأت الداخلية السعودية مشاركتها في النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض الحج الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة تحت شعار “الطريق إلى النسك”، والممتد حتى 16 يناير 2025، في جدة سوبردوم بمحافظة جدة. تهدف المشاركة إلى تسليط الضوء على جهود الوزارة ومبادراتها لخدمة ضيوف الرحمن، مع التركيز على الأنظمة الأمنية والتقنيات الذكية، بما في ذلك حلول الذكاء الاصطناعي لإدارة الحشود في المشاعر المقدسة.

يستعرض جناح وزارة الداخلية في المعرض مجموعة من المبادرات والجهود، منها حملة “لا حج بلا تصريح” التي تُعنى بتوعية الحجاج بأهمية الالتزام بأنظمة الحج واستخراج التصاريح الرسمية، بهدف الحد من الحج غير النظامي، وتحسين جودة الخدمات، ودعم الجهود الأمنية والتنظيمية لتوفير تجربة حج آمنة. كما يبرز الجناح مبادرة “طريق مكة” التي تهدف إلى تسهيل رحلة الحجاج من بلدانهم، مما يعكس التزام المملكة بتقديم خدمات متطورة لضيوف الرحمن.

ويقدم الجناح لزوّاره شروحات حول الجهود المبذولة لتأمين الحرمين الشريفين، استقبال الحجاج عبر المنافذ البرية والبحرية، وتوظيف البوابات الإلكترونية لتسريع الإجراءات. كما يتم استعراض تقنيات حديثة مثل منصتي “بصير” و”سواهر”، أنظمة قراءة تصاريح الحج، الطائرات دون طيار، المنصة الذكية لمراقبة المشاعر المقدسة، تراخيص إسكان الحجاج، بالإضافة إلى خدمات المركز الوطني للعمليات الأمنية والكبسولة الصحية.

وضمن جناح الوزارة، تقدم إمارة منطقة مكة المكرمة عروضًا مرئية عن حملة “الحج عبادة وسلوك حضاري” لتعزيز الالتزام والوعي بالأنظمة، فيما تسلط إمارة منطقة المدينة المنورة الضوء على مبادراتها وخدماتها المميزة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.

جريدة المدينة