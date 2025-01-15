إثيوبيا والصومال تُعيدان العلاقات الدبلوماسيَّة بالكامل

أعلنت إثيوبيا والصومال اتفاقهما على استعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل، وذلك خلال زيارة رسمية يجريها الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، إلى أديس أبابا بدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد.

وجاء في بيان مشترك أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد البيان أن الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي “اتفقا على إعادة تفعيل وتعزيز العلاقات الثنائية من خلال إقامة تمثيل دبلوماسي كامل في عاصمتي البلدين”.

جريدة المدينة