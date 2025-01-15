عالمية

إثيوبيا والصومال تُعيدان العلاقات الدبلوماسيَّة بالكامل

2025/01/15
اثيوبيا
اثيوبيا

أعلنت إثيوبيا والصومال اتفاقهما على استعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل، وذلك خلال زيارة رسمية يجريها الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، إلى أديس أبابا بدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد.

وجاء في بيان مشترك أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد البيان أن الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي “اتفقا على إعادة تفعيل وتعزيز العلاقات الثنائية من خلال إقامة تمثيل دبلوماسي كامل في عاصمتي البلدين”.

2376555

جريدة المدينة

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/01/15