“اتهرينا” .. باسكال مشعلاني تستعد لطرح كليب أغنية جديدة

تستعد المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني لطرح أغنيتها الجديدة بعنوان “اتهرينا” على طريقة الفيديو كليب، حيث من المقرر إطلاقها قريباً عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

تتعاون باسكال في هذه الأغنية مع الشاعر رمضان محمد للمرة الثالثة، حيث تتميز كلمات الأغنية بلمسة مصرية أصيلة تعكس طابعاً فريداً.

أغنية “اتهرينا” من غناء باسكال مشعلاني، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع صبري. وقد تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب لإضفاء طابع بصري مميز يعزز من جمال العمل الفني.

صدى البلد