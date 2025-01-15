الداخلية المصرية: ضبط 4 شركات سياحة نصبت على المواطنين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية المصرية جهودها في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها، وخاصة في ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وتشديد الرقابة على الشركات التي تعمل في مجال السياحة دون ترخيص. يأتي ذلك تحسباً لاستغلال القائمين على هذه الشركات للاحتيال على المواطنين، بزعم تنظيم رحلات الحج والعمرة أو برامج سياحية مختلفة.

أكدت تحريات ومعلومات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار قيام أربع شركات غير مرخصة بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ادعاء تنظيم برامج سياحية، مع الترويج لنشاطها بشكل مخالف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية أنها شركات مرخصة.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المسؤولين عن إدارة هذه الشركات، حيث عُثر داخل مقارها على مجموعة من الأدلة، شملت صور جوازات سفر، تأشيرات وبرامج رحلات دينية، إيصالات استلام نقدية، وأوراق دعائية وإعلانية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين.

صدى البلد