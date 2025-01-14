منوعات

بالصور: “يوم بلا سراويل” تقليد سنوي بمترو لندن لتحدي الشتاء.. ركاب عراة الساقين بملابس داخلية ملونة

2025/01/14
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شهدت محطات مترو الأنفاق في العاصمة البريطانية لندن يوم الأحد حدثاً غير اعتيادي، حيث توافد المئات من المشاركين إلى محطات المترو بملابسهم الداخلية، في فعالية سنوية باتت تُعرف باسم “رحلة المترو الرسمية بلا سراويل”.

وأكد ديف سيلكيرك (40 عاماً)، المنظم الرئيسي للفعالية ومدرب لياقة بدنية، أن الهدف الوحيد من هذا الحدث هو إدخال البهجة والمرح على أجواء الشتاء القارس، مضيفاً: “في ظل كثرة الأحداث السلبية من حولنا، من الجميل أن نقوم بشيء لمجرد المتعة”.

وتعود جذور هذه الفعالية إلى عام 2002 في مدينة نيويورك، حيث ابتكرها الكوميدي تشارلي تود، وفي حديث لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أوضح تود فكرته قائلاً: “تخيلت كم سيكون مضحكاً أن يصعد شخص إلى قطار الأنفاق في منتصف الشتاء مرتدياً قبعة وقفازات ووشاحاً لكن بدون سروال”.

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يورو نيوز

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