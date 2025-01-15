العدل والمساواة السودانية: القانون وحده هو المرجعية السامية لمعاقبة أولئك الذين يتعاونون مع متمردي الدعم السريع

بالإشارة الى التقارير والأنباء المتواترة حول جرائم بشعة استهدفت بعض سكان الكنابي في ولاية الجزيرة على أسس إثنية بذريعة التعاون مع مليشيا الدعم السريع تود حركة العدل والمساواة السودانية تبيان الاتي:

حركة العدل والمساواة السودانية تعلن بصوت لا لبس فيه أن القانون وحده هو المرجعية السامية لمعاقبة أولئك الذين يتعاونون مع متمردي الدعم السريع، وأن اسير الحرب يجب معاملته وفق القانون الدولي الإنساني، ولا يحق لأي فرد أن يطبق القانون بنفسه، وتدعو الجميع للاحتكام لنظام القضاء والقانون.

حركة العدل والمساواة السودانية تحذر من مغبة تجاوز القانون والذي قد يشتد خطره ويؤدي إلى انقسامات تهدد نسيج مجتمعنا الغالي. ان ما لحق بالسودانيين من انتهاكات بواسطة مليشيا الدعم السريع يضع الجميع امام تحدي الحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي وتقوية الوحدة الوطنية.

في هذا الوقت الدقيق من عمر الوطن الذي يشهد فيه السودان انتصارات ساحقة في جبهات القتال المختلفة يجب ان نعمل جميعاً للحفاظ على السلام الاجتماعي وتعزيز قيم العدالة النبيلة، وافشال محاولات المليشيا وحلفاءها وبعض ضعاف النفوس ضرب الوحدة الشعبية.

حركة العدل والمساواة السودانية تطالب بإجراء تحقيق شامل في هذه التقارير والاتهامات، وتقديم من يثبت تورطهم لمحاكمة عادلة، ومحاربة جرائم العنصرية فحماية الأفراد واجبٌ يقع على كاهل السلطات.

حركة العدل والمساواة السودانية تجدد الدعوة للمجتمع السوداني لمواجهة خطاب الكراهية بقوة، ولتعزيز اللحمة القومية والتماسك والتضامن المجتمعي، وتوحيد الجهود وتوجيهها لحسم مليشيا الدعم السريع.