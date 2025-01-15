زين تكرم الطالبة المثابرة شمس الحافظ عبدالله في عطبرة

قامت الشركة السودانية للهاتف السيار (زين) أمس الأول بزيارة للطالبة شمس الحافظ عبدالله، القادمة من مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، والتي قطعت أكثر من ألفي كيلومتر من دولة تشاد وصولاً إلى مدينة عطبرة بولاية نهر النيل، للجلوس لامتحانات الشهادة السودانية.

وأكد الأستاذ محمد هاشم، مدير الإقليم الشمالي بشركة زين، أن الطالبة شمس قدمت نموذجًا يُحتذى به في الصمود والمثابرة، متجاوزةً التحديات لتحقيق حلمها بمستقبل مشرق. وأضاف أن زين، ضمن التزامها بمجتمعها وعالمها الجميل، تحرص دائمًا على دعم وتسليط الضوء على النماذج الملهمة من الطلاب الذين يواجهون ظروفًا معقدة لتحقيق أهدافهم. كما عبّر عن أمانيه بالتوفيق لكل الطلاب الجالسين للامتحانات، مع تمنياته بعودة جميع الطلاب الذين حالت الظروف دون جلوسهم هذا العام، ليكملوا مسيرتهم التعليمية في وطن مستقر يسوده الأمن والسلام.

من جانبه، أعرب الأستاذ الصادق بيلو، ممثل أسرة الطالبة، عن شكره وتقديره لمبادرة زين، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تمثل دعمًا معنويًا كبيرًا للأسرة ودافعًا إضافيًا للطالبة شمس للاستمرار في اجتهادها وتفوقها. وأشاد بالدور الريادي الذي تلعبه زين في دعم المجتمع السوداني خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود زين المستمرة لدعم التعليم وتعزيز الإصرار والطموح لدى الشباب السوداني، تأكيدًا على التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية.