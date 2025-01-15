صلاح بقميص الهلال.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة الموسم

فجر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية، حالة من الجدل حول إمكانية انضمام محمد صلاح قائد المنتخب المصري ولاعب ليفربول، إلى الهلال.

ونشر آل الشيخ صورة مركبة لصلاح بقميص الهلال، عبر صفحته بموقع فيس بوك، مع الاكتفاء بوضع 3 رموز تعبيرية.

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بختام الموسم الحالي، وسط تكهنات بعدم الوصول لصيغة اتفاق للتجديد حتى الآن.

وتحدثت العديد من التقارير السابقة حول رغبة صندوق الاستثمار السعودي، في استقطاب صلاح لدوري روشن.

وتقدم اتحاد جدة بعرض ضخم سابق للاعب المصري، الصيف قبل الماضي، إلا أن ليفربول رفض وقتها التفريط في نجمه.

ويقدم صلاح مستويات مذهلة في الوقت الحالي مع الريدز، ويتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدفا.

كورررة