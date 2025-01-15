محمد صلاح بتيشيرت الهلال.. تركي آل الشيخ يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

أثار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بعد تلميحه لاحتمالية انتقال النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى صفوف فريق الهلال السعودي.

تجدر الإشارة إلى أن عقد محمد صلاح مع ليفربول ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ما يمنحه الحق في التفاوض مع أي نادٍ آخر منذ شهر يناير الجاري، في ظل عدم توصل “الريدز” إلى اتفاق لتجديد عقده حتى الآن.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” صورة تظهر محمد صلاح مرتديًا قميص فريق الهلال السعودي، مما أثار تكهنات واسعة.

يُذكر أن محمد صلاح يقدم أداءً استثنائيًا هذا الموسم مع ليفربول، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدفًا، متفوقًا بفارق هدفين عن النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

وفي سياق آخر، يتربع ليفربول على عرش صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 47 نقطة في 20 مواجهة، بواقع 14 فوزًا، و5 تعادلات، وخسارة وحيدة.

المصري اليوم