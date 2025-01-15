رسميًا.. «كاف» يعلن تأجيل بطولة أمم أفريقيا للمحليين

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) رسميًا عن تأجيل بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين، لتقام في أغسطس المقبل بدلًا من الموعد السابق الذي كان مقررًا من الأول وحتى الثامن والعشرين من فبراير 2025.

حتى الآن، تأهلت 17 منتخبًا إلى البطولة المقرر إقامتها في كل من أوغندا، كينيا، وتنزانيا، مع بقاء مقعدين سيُحسمان من خلال التصفيات، ليصل إجمالي عدد المنتخبات المشاركة إلى 19 منتخبًا.

كما أكد الاتحاد الإفريقي أن قرعة بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين “شان 2024” ستُجرى غدًا الأربعاء في مركز كينياتا الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الكينية نيروبي.

المصري اليوم