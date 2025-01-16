رانيا يوسف: أغرب حاجة حصلت إننا الجيل اللي عاش دايمًا خايف

نشرت الفنانة رانيا يوسف الإعلان الترويجي لحلقتها في بودكاست “ريما وحكامها” الذي تقدمه الإعلامية ريم جميل ويُعرض عبر منصة يوتيوب.

وعبر حسابها على “إنستجرام”، شاركت رانيا مقتطفات من البرومو، قائلة: “أغرب حاجة حصلت إننا الجيل اللي عاش دايمًا خايف”. وعند سؤالها عن سبب إصرارها على الخروج من المنزل، أجابت: “كنت عايزة أخرج عشان أحقق طموحي وأبني مستقبلي”.

وعن بداية دخولها مجال الفن، أوضحت رانيا: “قلت لأهلي إني رايحة الدرس، لكن الحقيقة إنني قدّمت للاختبارات الفنية من دون علمهم، ونجحت وفاجأتهم بالنتيجة”.

كما تطرقت الحلقة إلى العديد من الأسرار الشخصية التي كشفت عنها رانيا يوسف لأول مرة.

من ناحية أخرى شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها، صورة من كواليس مسلسل «موضوع عائلي» الجزء الثالث، حيث نشرت عبر حسابها بموقع «انستجرام»، صورة تجمعها بأبطال «موضوع عائلي» الجزء الثالث، وعلقت: «إيه رأيكم في عبلة في موضوع عائلي؟».

المصري اليوم