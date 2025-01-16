وزارة المالية تصدر منشور حول تحصيل الإيرادات بموازنة العام 2025

اصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاربعاء أمرا حول تحصيل الإيرادات بموازنة العام 2025 معنون لكل الوزارات والوحدات الحكومية وجهت بموجبه الوزارات والوحدات الحكومية الإلتزام بعدم التجنيب أو التصرف في الإيرادات والإلتزام بإعداد تقارير الاداء الشهرية وإرسالها إلى وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في موعد اقصا الخامس عشر من الشهر التالي .

كما وجه الأمر بضرورة الالتزام بثلاثة قوانين شملت قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007م، قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 ولائحته لسنة 2011م وقانون المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة لسنة 2010م.

وأوضح الأمر الصادر من الوزارة ان موازنة العام 2025م ترتكز على احكام ولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام وحشد الموارد من مصادرها المختلفة للاتفاق على الأولويات لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي وتعزيز المنهج الاقتصادي القائم على الإعتماد على الذات.

وأشار الأمر إلى أن أهم موجهات وسياسات موازنة العام 2025م هو زيادة الإيرادات العامة من مصادرها المختلفة ورفع كفاءة التحصيل من خلال إستخدام نظام التحصيل الألكتروني إيصالي والأنظمةالالكترونية الأخرى.

واستناداً على ذلك نرجو التكرم بتحصيل الإيرادات القومية للعام 2025م ابتداءاً من الأول من يناير 2025م وفق الأنظمة الألكترونية المختلفة والسداد وفق وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة مع وقف التحصيل النقدي للإيرادات وذلك وفق الآتي:

1- على قوات الجمارك وديوان الضرائب تحصيل الإيرادات الضريبية وفق الفئات الواردة بقوانينها .

2- على الوزارات والوحدات الحكومية بدء تحصيل الرسوم وفقاً لفئات رسومها المجازة للعام 2025م .

3- على الوزارات والوحدات الحكومية التي لم يتم إجازة رسومها للعام 2025م الإستمرار في تحصيل رسوم خدماتها وفقاً لفئات الرسوم المجازة لعام 2024م الى حين إجازة رسوم العام 2025م.